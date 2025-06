Política monetária será ajustada conforme riscos e balanço continuará sendo reduzido, diz Fed

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) afirmou nesta quarta-feira, em comunicado divulgado após decisão sobre juros, que a política monetária seguirá sendo calibrada com base em uma leitura ampla da economia. "As avaliações do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) levarão em conta uma ampla gama de informações, incluindo dados sobre as condições do mercado de trabalho, pressões inflacionárias e expectativas de inflação, bem como desenvolvimentos financeiros e internacionais."

Nesse contexto, o Comitê reiterou que "estará preparado para ajustar a orientação da política monetária, conforme apropriado, caso surjam riscos que possam impedir o cumprimento de suas metas".