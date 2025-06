Petróleo fecha em leve alta, observando tensões no Oriente Médio e com decisão de juros do Fed

Além das tensões no Oriente Médio, esteve em foco nesta quarta-feira a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que manteve os juros inalterados, mas ofereceu perspectivas para cortes ao longo deste ano.

Os contratos futuros de petróleo fecharam em leve alta nesta quarta-feira, 18, em um dia volátil, após um forte avanço na sessão anterior, quando foram impulsionados pelas perspectivas de um envolvimento dos Estados Unidos no conflito entre Israel e Irã. Uma escalada regional é o grande ponto em observação para analistas, já que poderia afetar a passagem de navios pelo Estreito de Ormuz, por onde trafega parte relevante do suprimento mundial de hidrocarbonetos.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para agosto fechou em alta de 0,31% (US$ 0,23), a US$ 73,50 o barril. O Brent para o mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), fechou em alta de 0,32% (US$ 0,25), a US$ 76,70 o barril.

Segundo a Reuters, as agências marítimas estão aconselhando os navios comerciais a evitarem as águas do Irã ao redor do Estreito de Ormuz, na costa iraniana, de acordo com fontes do setor de navegação nesta quarta-feira.

Ainda, segundo informações, Irã e Israel trocam acusações na agência de navegação da Organização das Nações Unidas (ONU) de colocar em risco a atividade comercial nas rotas marítimas ao redor do Golfo e do Mar Vermelho.

A principal razão pela qual o conflito atual é mais preocupante do que os eventos de outubro de 2023 é que o envolvimento do Irã significa que há uma ameaça muito mais direta à infraestrutura energética, em particular ao importante trânsito pelo Estreito de Ormuz, e o risco de preços mais altos é maior, aponta a Capital Economics. "No geral, nossa premissa de trabalho ainda é que o mercado resistirá razoavelmente bem a essa tempestade, mas se o conflito Israel-Irã continuar no caminho para um dos cenários mais adversos, essa resiliência enfrentará um teste severo", pontua.