Inadimplência corporativa dos EUA atinge maior nível desde 2020 em maio, diz S&P

As inadimplências corporativas de 19 de maio mais do que dobraram das oito relatadas em abril nos EUA, sendo a maior contagem mensal desde outubro de 2020, aponta a S&P Global Ratings em relatório divulgado nesta quarta-feira, 18. O total acumulado no ano é de 53, o que permanece abaixo dos 69 de 2024 e próximo da média de cinco anos de 54.