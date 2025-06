Frente de Consumidores avalia ir ao STF contra vetos derrubados do marco das eólicas offshore

A Frente Nacional dos Consumidores de Energia (FNCE) avalia entrar com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a derrubada, pelo Congresso Nacional, dos vetos do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a trechos do marco das eólicas offshore, afirmou em nota. A iniciativa, segundo a instituição que reúne uma série de conselhos de consumidores, "põe em xeque a segurança jurídica do marco regulatório recém aprovado", mas está em linha com análise feita pela área técnica da FNCE que identificou inconstitucionalidade nos "jabutis" - jargão usado para falar de trechos alheios ao objeto principal da proposta legislativa - aprovados pelo Congresso Nacional na terça-feira, 17.

A FNCE informou ainda que a derrubada dos vetos obrigará os consumidores de energia a arcar com um custo de R$ 197 bilhões nos próximos 25 anos, o que poderá representar aumento aproximado de 3,5% na conta de luz.