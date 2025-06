Brasil comunica à OMSA o fim do vazio sanitário de gripe aviária

O Ministério da Agricultura informou que a pasta comunicou à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) oficialmente nesta quarta-feira, 18, o fim do vazio sanitário de gripe aviária, conforme previsto nos protocolos internacionais. "Após 28 dias sem novos casos, o Brasil recupera status sanitário. Com a notificação, o país se autodeclara livre da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP)", esclareceu o ministério.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após o cumprimento do prazo de 28 dias sem novas notificações, o Brasil concluiu as ações sanitárias exigidas e agora recuperou o status de livre da doença, explicou a pasta.

"É preciso reconhecer a robustez do nosso sistema sanitário, que respondeu com total transparência e eficiência. Seguimos todos os protocolos, contivemos o foco e agora avançamos com responsabilidade para uma retomada gradativa do comércio exterior, mostrando a força do serviço sanitário brasileiro", afirmou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, em nota.

A pasta esclareceu ainda que todas as etapas, desde a notificação do foco, o início do vazio sanitário até a autodeclaração do fim da ocorrência, foram registradas junto à OMSA, a fim de dar transparência ao caso e subsidiar as decisões das autoridades sanitárias dos outros países.

"Chegamos hoje ao fim do vazio sanitário com a conclusão do foco e a emissão da autodeclaração pelo País de que está livre de gripe aviária em granjas comerciais. Isso não apenas fortalece a credibilidade do nosso sistema sanitário, como também representa um passo fundamental para a reabertura de mercados e a normalização das exportações", disse o secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart.