Latam amplia voos em 16% a partir de outubro, com novas rotas e reforços na malha atual

Com as novas rotas, a Latam vai operar cinco voos semanais entre o Aeroporto de Congonhas (São Paulo) e São Luís. Para Boa Vista, serão dois por semana na baixa temporada e três na alta, saindo de Guarulhos. Do mesmo aeroporto paulista, partirão 14 voos semanais para Ribeirão Preto.

A Latam vai ampliar em 16% o volume de voos no Brasil a partir de outubro de 2025 ante igual período do ano passado. A adição de 120 mil novos assentos virá da criação de três novas rotas saindo de São Paulo para São Luís, Boa Vista e Ribeirão Preto. Além disso, a aérea vai reforçar a frequência em parte da malha já existente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Já o reforço na malha aérea da Latam no Brasil contempla o aumento de frequências em sete rotas estratégicas, segundo a aérea. Entre elas, de Brasília para Curitiba, cujo número de voos semanais subirá de 14 para 21. Já da capital federal para São Luís, o aumento será de 7 para 10. A ampliação inclui também um maior número de voos saindo do Aeroporto de Guarulhos para Ilhéus, Jaguaruna, São Luís, Teresina e Uberlândia.

Todas as rotas serão operadas por aeronaves Airbus A319 ou A320, com capacidade para até 174 passageiros.

"O Brasil é estratégico para a Latam e essa nova expansão reafirma nosso compromisso com a conectividade do País. Com mais rotas e voos, facilitamos o acesso entre capitais e cidades do interior, com eficiência e conforto para o cliente", afirma a diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil, Aline Mafra.