Incertezas no sistema de comércio global prejudicam economia da Europa, diz Lagarde, do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta terça-feira, 17, que as incertezas vigentes no sistema de comércio global estão prejudicando a economia da Europa, profundamente integrada às cadeias econômicas mundiais. Trinta milhões de emprego estão em jogo nesse ambiente, de acordo com ela.

"Os mercados abertos e as regras multilaterais estão fragmentando-se, e até mesmo o papel dominante do dólar americano, a pedra angular do sistema, já não é garantido", explicou ela, em artigo publicado no Financial Times.