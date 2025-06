Embraer assina contrato com Holanda para fornecer Sistema de Evacuação Aeromédica

A Embraer informou nesta terça-feira, 17, que assinou um contrato com a Holanda para fornecer um Sistema de Evacuação Aeromédica para a frota de aeronaves C-390 Millennium da Força Aérea Real Holandesa. O contrato inclui uma encomenda firme e sete opções de compra. Os valores não foram informados.

Em nota, a fabricante brasileira explica que no centro do sistema aeromédico está um módulo roll-on/roll-off - uma unidade autônoma, transportável por via aérea - que funciona como um mini-hospital. Ele apoia o tratamento e transporte de pacientes, incluindo aqueles que necessitam de suporte vital completo. Seu projeto também permite o transporte de pacientes infectados, protegendo a equipe médica e a tripulação.