Eli Lilly concorda em adquirir Verve Therapeutics por até US$ 1,3 bilhão

A transação deve ser concluída no terceiro trimestre, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a oferta da maioria das ações em circulação das ações ordinárias da Verve.

A Eli Lilly concordou em adquirir a Verve Therapeutics por aproximadamente US$ 1 bilhão, nesta terça-feira, 17, adicionando um potencial tratamento para doenças cardiovasculares ao seu portfólio. Segundo o acordo, a empresa farmacêutica comprará todas as ações em circulação da startup de edição genética por US$ 10,50 cada, disseram as empresas.

Ainda, a Eli Lilly afirmou que pode pagar até mais US$ 300 milhões pela Verve, dependendo do tratamento principal da empresa atingir certos marcos clínicos, totalizando US$ 1,3 bilhão.

O programa principal da startup, Verve-102, é um potencial medicamento de edição genética in vivo de primeira classe que tem como alvo o PCSK9, um gene ligado aos níveis de colesterol e à saúde cardiovascular.

O tratamento está sendo avaliado em um estudo clínico de Fase 1b e recebeu a designação de Fast Track pela Food and Drug Administration (FDA), agência de regulamentação dos EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.

