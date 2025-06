Trump Organization anuncia lançamento de Trump Mobile e planeja telefone fabricado nos EUA

Os filhos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Donald Trump Jr. e Eric Trump, juntamente à equipe da Trump Mobile, anunciaram, nesta segunda-feira, 16, o "T1 Mobile" Trump Mobile, "um novo serviço de celular transformador, projetado para oferecer conectividade de ponta, valor imbatível e um serviço tipicamente americano", menciona um comunicado da Trump Organization.

Segundo a nota, Trump Mobile é uma operadora de celular de última geração que oferecerá serviço 5G por meio das três principais operadoras de celular americanas, com o principal plano (Plano 47), disponível por US$ 47,45 por mês. Os assinantes receberão, como serviços, ligações, mensagens de texto e dados ilimitados, além de proteção completa do dispositivo.