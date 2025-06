Taxas curtas de juros ficam estáveis por Copom e longas recuam com exterior

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam em queda nos vencimentos intermediários e longos, alinhadas à queda do petróleo e do dólar, em meio a relatos de que o Irã teria acenado com a disposição de encerrar o conflito com Israel. Os retornos dos Treasuries também perderam fôlego e passaram a oscilar entre pequenas altas e baixas.

Já os vencimentos mais curtos mostram maior resistência e persistem perto dos ajustes de sexta-feira, tendo como alvo a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que na quarta-feira decide sobre a taxa Selic.