Ouro fecha em baixa, com chance de redução de tensões impulsionando ativos de risco

O contrato de ouro com vencimento em agosto recuou 1,03% na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), encerrando o dia a US$ 3.152,3 por onça-troy

O contrato mais líquido do ouro fechou em baixa nesta segunda-feira, 16, após subir nas últimas sessões, com investidores realizando lucros que foram alcançados especialmente com o acirramento de tensões entre Israel e Irã. As perspectivas de que Teerã não escale o conflito, algo sinalizado por autoridades, impulsionou o apetite por risco nos mercados, pressionando os preços do metal. Na semana, a disputas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) devem ser também observadas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O metal subiu na última semana em meio ao aumento das tensões entre Israel e Irã, afirma David Morrison, da Trade Nation, em nota. Desde então, os preços têm caído constantemente, embora o ouro pareça ter recuperado sua popularidade, diz Morrison. Os ataques fizeram com que os investidores migrassem para o ouro como um porto seguro, com o dólar sendo rejeitado em comparação, escreve. Os investidores parecem estar expressando insatisfação com as tarifas comerciais do presidente Trump, bem como com o déficit orçamentário dos EUA, afirma Morrison.

"Nos últimos dois anos, o ouro tem sido a solução para qualquer coisa que te assuste", disse Jim Paulsen, ex-estrategista de mercado do The Leuthold Group e do Wells Fargo. "Ele tem surfado na onda de uma bolha de pessimismo persistente e crescente. A expansão e a intensificação do medo é o que impulsiona o preço do ouro para cima. No entanto, quando o pessimismo se torna extremo, o preço do ouro frequentemente se aproxima de um pico", acrescentou.

"O ouro é mais uma operação de momentum. O desempenho superior pode não durar", disse Mona Mahajan, chefe de estratégia de investimentos da Edward Jones. Chris Brightman, da Research Affiliates, afirma firmemente que o ouro não é o porto seguro que todos dizem que é. "O ouro é muito volátil. Se você pensa nele como uma reserva de valor, está perdendo a oportunidade. É um ativo especulativo", disse Brightman, CEO e diretor de investimentos da Research Affiliates. Ainda assim, o ouro tem muitos fãs. Um deles é Ed Yardeni, da Yardeni Research, que prevê que o ouro será "o claro vencedor" de mais turbulências geopolíticas. Yardeni espera que o ouro suba mais 17% - atingindo US$ 4.000 a onça até o final de dezembro e subindo mais de 45%, para US$ 5.000 a onça até o final de 2026.

*Com informações Dow Jones Newswires.