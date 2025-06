Acordo assinado pelos EUA e Reino Unido prevê redução de tarifas para os dois países

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmaram que o acordo assinado reduzirá tarifas sobre produtos de ambos os países, em entrevista concedida em paralelo à reunião de cúpula do G7 no Canadá nesta segunda-feira, 16.

O acordo não inclui tarifas sobre o aço, uma parte especialmente importante do comércio bilateral. Em vez disso, as negociações ainda estão em andamento para determinar se as tarifas sobre o aço serão reduzidas a zero, conforme planejado no acordo provisório.