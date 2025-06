Taxas futuras de juros operam em alta em dia de aversão ao risco no exterior

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operaram em alta no fim de manhã desta sexta-feira, 13, com ganho de inclinação nos últimos minutos, com os vencimentos longos registrando movimento de maior amplitude. O ambiente é de aversão ao risco e volatilidade no exterior, por conta da escada da tensão no Oriente Médio, com os ataques de Israel ao Irã.

No Brasil, o ambiente de cautela com o cenário fiscal aumenta a expectativa pela decisão de política monetária do Banco Central, na próxima quarta-feira. E os dados da pesquisa mensal de serviços, embora tenham confirmado as expectativas, não contribuíram para reduzir o placar dividido no mercado quanto a mais uma elevação da taxa Selic.

"O volume de serviços com alta de 0,2% em abril ocorre sobre uma base de comparação que já é alta e está pouco abaixo do pico da série histórica. É um número que corrobora com a tese de crescimento da economia acima do seu potencial", afirma Eduardo Velho, economista-chefe da Equador Investimentos.

Às 11h50, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2029 tinha taxa de 13,79%, ante 13,70% do ajuste de ontem.