Dólar sobe com escalada de riscos no Oriente Médio e de olho em Serviços e fiscal

Investidores locais olham ainda o crescimento do volume de Serviços no Brasil em abril, pelo terceiro mês consecutivo, na esteira da dinâmica positiva do mercado de trabalho. Além disso, a indefinição fiscal e o impasse sobre o aumento do IOF seguem permeando o sentimento de risco interno.

O dólar opera em alta no mercado à vista na manhã desta sexta-feira, 13, rodando em torno de R$ 5,57 por volta das 9h30, acompanhando a valorização externa da divisa americana, após o ataque de Israel ao Irã escalar o risco de uma guerra mais ampla no Oriente Médio. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que foi informado sobre a operação de Israel antes de seu lançamento.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse que a "República Islâmica do Irã dará uma resposta severa, sábia e firme ao regime ocupante", referindo-se a Israel, após os ataques lançados contra o país. O Irã desistiu de participar da sexta rodada de negociações nucleares com os EUA, que estava marcada para domingo.

Israel está preparado para qualquer cenário, incluindo uma guerra em larga escala com o Irã, afirmou Dmitry Gendelman, assessor do gabinete israelense, em resposta a um pedido de comentário da Tass.

O volume de serviços subiu 0,2% em abril ante março, segundo o IBGE, ficando em linha com a mediana das projeções do mercado. Na comparação com abril de 2024, houve alta de 1,8% (ante mediana esperada de 1,7%), com avanço de 2,2% no acumulado do ano e de 2,7% em 12 meses. Já a receita nominal do setor ficou estável no mês, mas cresceu 7,1% em relação a abril do ano passado.

O Itaú prevê que a taxa Selic será mantida em 14,75% na reunião do Copom da próxima semana e só deve começar a cair em 2026, com a taxa projetada em 12,75% ao final do ano que vem.