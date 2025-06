Dólar fecha quase estável apesar de aversão a risco com conflito Israel-Irã

no fim do dia, o dólar à vista era cotado a R$ 5,5417 (-0,02%). A moeda norte-americana encerra a semana com queda de 0,50%, o que leva as perdas acumuladas no mês a 3,11%

A recuperação do real se deu em dois estágios. Primeiro, houve um movimento mais técnico de ajustes e realização de lucros, embalado em parte pela valorização adicional do petróleo, para mais de 7%, com a escalada dos atritos no Oriente Médio. Em um segundo momento, o dólar desceu mais um degrau e se firmou em terreno negativo, descendo até R$ 5,5309 na mínima da sessão.

Após apresentar alta firme pela manhã e se aproximar do nível de R$ 5,60, com a aversão ao risco provocada pelo conflito entre Israel e Irã, o dólar perdeu força no mercado local ao longo da tarde e fechou praticamente estável nesta sexta-feira, 13, na contramão do comportamento da moeda norte-americana no exterior.

Operadores atribuíram esse segundo movimento à informação apurada pelo Estadão de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sinalizou ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disposição em apoiá-lo como candidato a presidente na eleição de 2026 em uma chapa que teria como vice a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

É corrente a leitura entre operadores e analistas de que investidores já começaram a operar de olhos nas eleições de 2026, especialmente em razão da perda da popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A crença é a de que um candidato mais à direita no espectro político faria um ajuste estrutural nas contas públicas, o que beneficiaria ativos locais. A reação contrária do Congresso e dos setores produtivo e financeiro à Medida Provisória do governo e ao decreto do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) atestariam a deterioração do capital político de Lula.

No fim do dia, o dólar à vista era cotado a R$ 5,5417 (-0,02%). A moeda norte-americana encerra a semana com queda de 0,50%, o que leva as perdas acumuladas no mês a 3,11%. Em 2025, o dólar apresenta desvalorização de 10,33% em relação ao real, que tem o melhor desempenho nesse período entre as divisas latino-americanas.

O economista-chefe da Frente Corretora, Fabrizio Velloni, afirma que a esticada mais forte do dólar pela manhã foi uma reação natural às incertezas provocadas pelo ataque de Israel ao Irã. "Em seguida, o mercado deu uma acalmada, corrigindo parte dos excessos. Tecnicamente, o avanço do petróleo tende a trazer um pouco mais de capital para o Brasil, e o real pode ter surfado isso", afirma Velloni, acrescentando que a questão fiscal, com o imbróglio envolvendo o IOF, pode uma hora acabar respingando na moeda brasileira.