Trump volta a criticar presidente do Fed e a cobrar corte nos juros dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, e a defender cortes nas taxas de juros. O republicano afirmou que a inflação está "completamente controlada" no país e reforçou que, diante do cenário atual, "não há razão para não cortar taxas de juros".

"Se diminuirmos taxas em um ponto, economizaremos US$ 300 bilhões por ano. Economizaríamos US$ 600 bilhões anuais com corte de dois pontos na taxa de juros", acrescentou Trump, durante evento na Casa Branca.