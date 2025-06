Taxas futuras de juros apagam baixas e oscilam perto da estabilidade

As taxas de juros negociadas no mercado futuro iniciaram a quinta-feira, 12, em baixa, mas reduziram o ritmo e passaram a oscilar próximas dos ajustes da quarta-feira, já com viés de alta. Embora os juros dos Treasuries registrem queda firme em toda a curva, o dólar hesita e a cautela domina o investidor, que monitora os passos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em busca de apoio para fazer avançar no Congresso a medida provisória publicada ontem, em alternativa à elevação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Nesse cenário de incertezas, o mercado mantém como majoritárias as apostas para mais uma elevação da taxa Selic na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), na semana que vem.