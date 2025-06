Presidente da Fiesp vê resistência a cortes de gastos porque ninguém quer abrir 'mão de nada'

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva, afirmou que há consenso de que as contas públicas necessitam de ajuste, mas que é preciso que todos façam "exame de consciência" para ver como podem contribuir. "Todos nós entendemos que as contas públicas não podem permanecer como estão. Pressionam os juros para patamares absurdamente elevados, tolhem o investimento, que é a melhor maneira de promover os crescimentos sustentáveis. ... O problema é o seguinte, há um consenso do que fazer, mas não há um consenso do como fazer", disse ele, durante o Fórum Data Center Brasil: Economia, Regulação e Oportunidades, realizado na manhã desta quinta-feira, 12, pela instituição.

"Cada um de nós quer que o ajuste das contas públicas seja feito no vizinho. Ninguém abre mão de nada, seja nas políticas públicas de gastos, seja nas políticas públicas de subsídios e incentivos, que são dados muitas vezes em momentos importantes, relevantes, que precisam ter sido dados, justificáveis, mas que vão sendo prorrogados a infinito", completou o presidente da Fiesp.