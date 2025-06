Micron Technology investirá de US$ 200 bi em indústria doméstica de chips nos EUA

O Departamento do Comércio dos Estados Unidos anunciou que a Micron Technology investirá US$ 200 bilhões na indústria doméstica de semicondutores, incluindo em unidades de pesquisa e desenvolvimento, segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira, 12. O anúncio integra os esforços do governo Trump para "restaurar a força da indústria" e a posição da América como líder de tecnologia, disse o ministério.

A Micron também pretende modernizar a sua fábrica em Manassas, Virgínia, para realocar a produção de tecnologias críticas, retirando-a de Taiwan, para ampliar a resiliência de cadeias de oferta para os setores automotivo, industrial e de defesa. Isso deve incluir o pacote de capacidades avançadas High Bandwidth Memory (HBM) e aumentar pesquisas de desenvolvimento. Outras duas fábricas adicionais também devem ser montadas em Nova York.

O Departamento do Comércio informou ainda que acrescentará US$ 275 milhões em financiamento direto por meio do CHIPS Act, que já havia concedido cerca de US$ 6,17 bilhões para a Micron, para incentivar o reshoring da fabricação de semicondutores. De acordo com o departamento, a parceria "criará 90 mil empregos" e ajudará a acelerar o setor privado de inovação.