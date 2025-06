FMI apoia medidas recentes visando reservas na Argentina e anuncia visita de missão ao país

A porta-voz do Fundo Monetário Internacional (FMI), Julie Kozack, afirmou nesta quinta-feira, 12, que a instituição apoia as medidas recentes anunciadas pelo Banco Central e pelo Ministério da Economia da Argentina, "pois representam mais um passo importante nos esforços para consolidar a estratégia de financiamento do governo para desinflação e reconstrução de reservas". Em coletiva de imprensa, a representante anunciou que "uma missão técnica visitará Buenos Aires no final de junho para avaliar o progresso em direção às metas e objetivos do programa e também para discutir a futura agenda de reformas das autoridades".

"Apesar do ambiente mais desafiador, as autoridades argentinas continuaram a fazer progressos notáveis nesse sentido", disse o órgão. "Espera-se que a reentrada bem-sucedida do Tesouro nos mercados de capitais e outras medidas para mobilizar financiamento para a Argentina aumentem as reservas e a estabilidade geral do país", acrescentou Kozack.