Dólar recua com crescente tensão no oriente médio e de olho em varejo

O dólar recua ante o real na manhã desta quinta-feira, 12, puxado pela desvalorização global da divisa americana por aumento da tensão geopolítica no Oriente Médio. Autoridades dos EUA foram informadas de que Israel está pronto para lançar uma operação contra o Irã, segundo fontes. Os EUA temem retaliações iranianas a suas instalações no Iraque e, por isso, recomendaram que cidadãos americanos deixem o Oriente Médio.

No entanto, a queda do dólar ante o real é mais contida do que no exterior diante do recuo do petróleo e minério de ferro e, em especial, pelo desconforto interno com o pacote do governo para compensar perdas com o recuo no aumento do IOF e aumentar a arrecadação.