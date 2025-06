China promete honrar acordo comercial com os EUA

"A China sempre cumpriu suas promessas e apresentou resultados", disse Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, durante coletiva de imprensa. "Uma vez que um consenso foi alcançado, ambos os lados devem cumpri-lo", acrescentou Lin.

A China indicou nesta quinta-feira (12) que está determinada a cumprir o acordo comercial firmado com os EUA esta semana, após o presidente Donald Trump afirmar que um pacto para reativar a trégua comercial foi concluído.

Nas últimas semanas, EUA e China vinham trocando acusações em meio a crescentes tensões, apesar da trégua comercial firmada em Genebra no mês passado. Washington acusou a China de violar um acordo para retomar o fornecimento de terras raras, ao passo que Pequim criticou os EUA por impor novas restrições à exportação de chips e por medidas para revogar vistos de estudantes chineses.

O acordo EUA-China para reativar a trégua comercial ainda aguarda aprovação final dos presidentes dos dois países.

Trump afirmou nesta quarta (11), em sua plataforma Truth Social, que a China fornecerá terras raras e ímãs antecipadamente, e que os EUA estabelecerão um "total de 55% de tarifas" sobre a China, incluindo tarifas de 30% aplicadas em seu segundo mandato e tarifas impostas durante seu primeiro mandato.

Em outra coletiva de imprensa nesta quinta, o porta-voz do Ministério do Comércio da China, He Yadong, reiterou a posição de Pequim de se opor a aumentos unilaterais de tarifas.