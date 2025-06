Abai alerta que medidas fiscais podem prejudicar crescimento econômico e investimento

A Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos (Abai) expressou preocupação com os impactos na economia das novas medidas fiscais do governo Lula, como a Medida Provisória (MP) 1303/25 publicada na quarta-feira, 11. Segundo a entidade, o aumento da carga tributária sobre os investimentos vai na contramão dos esforços necessários para o desenvolvimento do mercado de capitais nacional.

"As medidas propostas poderão resultar em aumento do custo na rolagem da dívida pública, desestimulando gestores de recursos a alongarem os seus investimentos e também, o aumento no preço dos alimentos, gerando maior inflação, com o fim das isenções fiscais nos títulos agrícolas, dentre outras consequências", segundo Francisco Amarante, superintendente da Abai.

Na nota, a Abai também escreve: "já passou da hora de o governo priorizar os cortes nos gastos públicos como medida de ajuste fiscal, atacando a verdadeira origem do desequilíbrio".

Para a entidade, há um excesso de despesas governamentais, as quais são muitas vezes mal direcionadas e ineficientes.