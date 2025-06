Trump está revisando termos do acordo com a China com equipe, diz Casa Branca

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "gostou do que ouviu" sobre as negociações com a China e que está revisando os termos do acordo com sua equipe, após conversas realizadas em Londres. Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 11, ela disse que o republicano e o líder chinês, Xi Jinping, possuem "uma ótima relação". "As conversas com a China foram focadas em relações comerciais e econômicas", ressaltou.

De acordo com Leavitt, na próxima semana, na cúpula do G7, Trump realizará encontros bilaterais com outros líderes. Mais detalhes dos diálogos não foram informados, mas a porta-voz mencionou que "as reuniões serão confirmadas no devido tempo".