TCU aprova com ressalvas as contas do governo em 2024; renúncias fiscais precisam de ajustes

O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou com ressalvas, nesta terça-feira, 11, as contas do governo federal relativas ao exercício de 2024. A Corte avaliou que há falhas em análises para concessão de renúncias fiscais, com impacto direto na arrecadação. A pressão com os gastos previdenciários também foi ponto de destaque.

O relator, ministro Jhonatan de Jesus, afirmou que a análise das contas não pode ser dissociada das condições macroeconômicas do ano, chamando a atenção para impactos imprevisíveis como a calamidade no Rio Grande do Sul. A arrecadação ficou abaixo do previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA), enquanto as despesas superaram as estimativas.