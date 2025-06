Rede de decoração At Home prepara pedido de recuperação judicial e pode fechar 20 lojas nos EUA

A At Home Group está se preparando para entrar com pedido de recuperação judicial em poucos dias e planeja fechar parte de suas lojas para enfrentar as tensões comerciais e o aumento do endividamento, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A varejista de artigos de decoração, com sede no Texas, pode entrar com pedido de proteção judicial já no domingo, disseram as pessoas. A At Home planeja fechar cerca de 20 lojas inicialmente como parte do processo, disseram as pessoas. A empresa opera mais de 250 lojas em 40 estados nos Estados Unidos. O momento do pedido de recuperação judicial (Capítulo 11) pode mudar à medida que os detalhes finais forem definidos, disseram.