Randolfe Rodrigues apoia aumentar taxação de bets e debate sobre CSLL: 'É razoável'

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), defendeu nesta quarta-feira, 11, o aumento da taxação de bets como uma das alternativas para se ter uma alta menor do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

"É razoável aumentar a tributação sobre as bets, que tem, inclusive, trazido para os brasileiros uma gravíssima epidemia. Esse tipo de atividade tem que ser taxada em tributo seletivo, assim como o cigarro, as bebidas, porque são nocivos à saúde. Mais do que algum ajuste tributário, é um ajuste de justiça e proteção à saúde", afirmou Randolfe no Senado.