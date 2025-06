Motta: reunião com Haddad no domingo foi muito propositiva; outras deverão acontecer

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse nesta quarta-feira, 11, que a reunião com a equipe econômica que aconteceu no domingo, para debater alternativas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), foi "muito propositiva." Outros encontros do tipo devem acontecer para estudar alternativas para equilibrar as contas públicas, ele afirmou.

"Elas deverão voltar a acontecer para que possamos 'pragmatizar' sobre aquilo que é importante para o Executivo, e que a Câmara e o Senado, politicamente, têm condições de aprovar", disse Motta, no 3º Simpósio Liberdade Econômica, em Brasília.