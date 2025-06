Ibovespa tem leve alta, após CPI e avanço em conversas sobre tarifas EUA-China

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para Moura, o processo de rotação de ações no mundo diante da política "errática" do presidente dos EUA, Donald Trump, continua beneficiando mercados como o brasileiro. No Brasil, diz, "vejo o copo meio cheio" quanto às alternativas ao aumento do IOF. "Vemos uma pressão da sociedade e do setor produtivo, que demandam um ajuste fiscal mais forte o que é bom", acrescenta.

Investidores adotam certa cautela após o avanço ontem nas conversas comerciais sino-americanas, que ainda precisa do aval das autoridades dos dois países, e em meio ao índice de preços ao consumidor, o CPI norte-americano de maio, divulgado nesta quarta-feira.

A agenda de indicadores é esvaziada no Brasil. Assim, fica no foco a participação do ministro Fernando Haddad, em audiência pública na Câmara, após a Fazenda ter anunciado no domingo alternativas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Em sua fala inicial, Haddad destacou dados positivos do PIB e do mercado de trabalho do Brasil, além de mencionar preocupação em reduzir a inflação.

"Temos alguns gatilhos positivos mas o mercado hoje parece estar colocando um pouco mais de peso num movimento mais de cautela justamente em torno do fiscal", diz Bruna Sene, analista de renda variável da Rico, acrescentando principalmente às medidas relacionadas ao IOF. Conforme Bruna Sene, o Ibovespa vem numa toada de realização de lucros desde o final de maio, sobretudo por conta de preocupações fiscais.