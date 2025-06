'Crescente tensão interna nos EUA pode trazer riscos à economia global', diz CM Capital

Há preocupações sobre o efeito bola de neve que isso pode causar, com o policiamento militarizado podendo alimentar mais mobilizações, gerando divisões nacionais e impactando a confiança de investidores estrangeiros, diz o analista educacional Vitor Agnellos, da CM Capital.

Entre os possíveis impactos listados pela CM Capital, as despesas espetaculares no interior dos EUA podem pressionar o orçamento federal, afetando ratings e juros de dívida, - que é um ponto que já vem sendo motivo de atenção - além da instabilidade política interferir no clima de negócios, preocupando mercados e ampliando a aversão aos ativos norte-americanos.

Podem ocorrer também efeitos sobre câmbio e commodities, com o dólar se enfraquecendo frente a uma cesta de moedas, segundo Agnellos.