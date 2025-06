Detentores de títulos da Echostar contratam advogados antes de possível recuperação judicial

Os detentores de títulos da EchoStar contrataram a Akin Gump Strauss Hauer & Feld antes de um possível pedido de recuperação judicial da companhia motivado por ameaças recentes de órgãos reguladores federais de revogar as principais licenças de espectro sem fio da empresa, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A Echostar, proprietária da Dish TV e da Boost Mobile, em Englewood, Colorado, optou nas últimas semanas por não pagar cerca de US$ 500 milhões em juros de vários títulos, o que acionou períodos de carência de 30 dias.