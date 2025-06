Aneel reduz em cerca de R$ 5 bi indenização a transmissoras por ativos não amortizados

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta terça-feira, 10, adotar uma redução de aproximadamente R$ 5 bilhões no valor que os consumidores de energia elétrica devem pagar a título de custos com a Rede Básica do Sistema Existente (RBSE). O caso trata da indenização de ativos não amortizados.

Pela proposta aprovada, o fluxo de pagamentos nos ciclos restantes de 2025/2026 a 2027/2028 ficou estabelecido em R$ 5,51 bilhões a preços de junho de 2020, tendo em vista nove concessionárias: Ceee-Gt, Celg-Gt, Cemig-Gt, Chesf, Copel-Gt, Cteep, Eletronorte, Eletrosul e Furnas.