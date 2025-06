Não se faz política fiscal onerando o crédito, afirma presidente da Febraban

"Esse é o compromisso de um setor que, nesse momento, tem um estoque de crédito de R$ 6,5 trilhões - crédito para as famílias, crédito para as empresas. E não se faz política fiscal onerando o crédito daqueles que colocam na economia recursos para consumo, para investimento e para produção", acrescentou o presidente da Febraban.

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, disse nesta segunda-feira, 9, que o setor está disposto a discutir medidas para reduzir a dívida pública, porém enfatizou que a política fiscal não pode ser feita onerando o crédito. "Nós temos que ter a capacidade, enquanto setores que representam a economia, de contribuir, de ajudar, de criticar quando é preciso e de sentar à mesa para poder ver propostas que possam realmente agir e atuar numa direção de interromper a escalada do endividamento público. Esse é o compromisso do setor bancário", declarou Isaac Sidney na abertura de um evento promovido por CBN, O Globo e Valor Econômico .

O presidente da Febraban considerou que o País está no rumo errado quando, ao invés de medidas de médio e longo prazo, debate alternativas para evitar que um imposto regulatório - no caso, o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) - seja usado para fins de arrecadação.

"O IOF, com certeza, não é e não pode ser o combustível usado para abastecer essa aeronave. Nós precisamos de uma mudança que seja profunda", disse o presidente da Febraban, cobrando uma revisão das regras orçamentárias diante do presidente da Câmara, Hugo Motta. que também participa do evento, realizado no auditório do Insper, em São Paulo.