Ibovespa despenca por ceticismo fiscal após anúncio de alternativas a aumento de IOF

Ao anunciar as alterações, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a medida provisória que reformulará o decreto que elevou a alíquotas do IOF vai prever a redução do gasto tributário de natureza infraconstitucional em pelo menos 10%.

A agenda de indicadores hoje é esvaziada aqui e no exterior. Os mercado esperam dados de inflação, que sairão amanhã no Brasil (IPCA) e nos EUA (CPI), de maio.

Ainda há dúvidas sobre os efeitos das medidas na economia, mas as primeiras impressões são negativas. "O governo tirou de um lado e colocou de outro", diz o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus.

Entre as medidas estão taxação de bets, com a cobrança de títulos incentivados, como LCI e LCA, e fim da alíquota de 9% na cobrança da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) de instituições financeiras - que terão de pagar alíquotas de 15% e 20%.

Na visão de Laatus, se as mudanças tivessem sido feitas com base em redução de subsídio geraria confiança quanto à busca de melhora estrutural do fiscal. "Tinha sinal positivo entre os Poderes, que estavam se falando. Só que foi mais do mesmo, não fará diferença", diz, acrescentando ainda como desfavorável o aumento da alíquota de CSLL de 9% para 20%. As ações cedem, com o maior recuo de quase 3,00% em Bradesco ON.

Além de se debruçarem nas alternativas anunciadas ao aumento do IOF na noite de ontem, investidores acompanham falas do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), em debate promovido pelos jornais Valor Econômico, O Globo e rádio CBN na capital paulista nesta manhã.

Segundo Motta, as mudanças sugeridas pelo governo para reduzir a alta do IOF devem vir por uma medida provisória, por um projeto de lei complementar e, a depender do conteúdo, de uma proposta de emenda à Constituição. "Essa medida provisória vem para um aumento de tributo para alguns setores, como bets, fintechs e títulos. O governo admitiu fazer um corte de isenções fiscais, tem que ser por lei complementar, se formos debater apenas as infraconstitucionais. Se formos debater o pacote todo, terá que ser por PEC", disse.