Congresso está junto para buscar solução sobre equilíbrio fiscal, diz Alcolumbre

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), fez um aceno ao esforço do governo para buscar nos últimos dias uma conciliação com o Congresso sobre o decreto que aumenta alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Na noite de domingo, 8, líderes partidários se reuniram com o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, e concordaram com a publicação de uma medida provisória que reformulará o decreto.

Alcolumbre afirmou que o Congresso "está junto para buscar uma solução estrutural em relação às contas do Brasil e ao equilíbrio fiscal" e que o Poder Legislativo "não se furtará a debater temas espinhosos".