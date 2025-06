Bolsas da Europa fecham em queda com cautela em meio às discussões comerciais EUA-China

As bolsas da Europa fecharam em queda generalizada nesta segunda-feira, 9. Investidores mantiveram cautela enquanto esperavam por sinalizações sobre o encontro entre representantes dos Estados Unidos e da China, que acontece em Londres, para retomar as discussões por um possível acordo comercial entre os dois países, emperradas nas últimas semanas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em Madri, o Ibex 35 teve alta marginal de 0,03%, aos 14.251,30 pontos. Pela manhã, o presidente do Banco da Espanha, José Luis Escrivá, anunciou que a instituição cortou sua projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país para este ano de 2,7% para 2,4%. Ele ainda mencionou que a previsão de inflação do país foi reduzida de 2,5% para 2,4% para este ano.

Mais cedo, o dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Peter Kazimir disse que a instituição está prestes a encerrar o ciclo de relaxamento de juros e que deve acompanhar de perto os dados econômicos dos próximos meses para determinar se um novo ajuste adicional da política monetária será necessário, segundo a Reuters.

Enquanto isso, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, pontuou que os países-membros da aliança terão que ampliar sua defesa aérea e antimíssil em 400% para conter ameaças da Rússia.

Mesmo assim, o subíndice Aeroespacial e de Defesa do Stoxx 600 recuou 0,49%. A alemã Rheinmetall perdeu 0,76%, a britânica BAE Systems recuou 0,34% e a italiana Leonardo cedeu 1,06%.