'BCE tem máxima flexibilidade sobre taxa de juros', diz presidente do BC da Alemanha

O dirigente do Banco Central Europeu e presidente do BC da Alemanha (Bundesbank), Joachim Nagel, disse que a autoridade monetária da zona do euro tem máxima flexibilidade sobre taxa de juros, já que a inflação está próxima da meta, que será atingida ainda este ano.

Para Nagel, sem as tarifas, as taxas de crescimento econômico na Alemanha poderiam ser significativamente maiores. O objetivo deve ser eliminar as tarifas já existentes, afirmou o dirigente em transcrição da entrevista publicada no portal do Deutschlandfunk ao comentar sobre a política comercial do presidente americano Donald Trump. Segundo Nagel, essa seria a solução ideal.

O dirigente defendeu negociações em pé de igualdade para alcançar a abolição das tarifas. O presidente do Bundesbank avaliou positivamente o encontro entre o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e o presidente Trump na semana passada em Washington. "Acredito que a forma como Merz apresentou a Alemanha e a Europa foi boa para todos nós", disse Nagel.

Na entrevista, Nagel elogiou o trabalho de "seu colega" Jerome Powell à frente do Federal Reserve, o BC americano, citando que as decisões são corretamente orientadas.