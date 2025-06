Zema: seria covardia minha não criticar o governo, vendo o Brasil caminhar para recessão

Para o governador, que foi até o Guarujá, litoral sul de São Paulo, para participar do 4º Fórum Esfera, tudo o que está sendo executado pelo governo federal na política econômica já foi visto em mandatos anteriores do Partido dos Trabalhadores (PT) e que no fim desaguou em uma recessão econômica.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse há pouco que seria uma grande covardia da parte dele não criticar a política econômica do governo federal, que de acordo com ele, está crescendo, mas à base de anabolizantes, e caminhando para uma recessão num segundo momento.

Zema fez tais afirmações ao ser questionado por jornalistas se não tem receio de as críticas que faz ao governo Lula não se transformarem em entraves às negociações da dívida do governo de Minas com o governo federal.

Antes, Zema assinalou que o Propag - projeto criado pelo governo federal para ajudar os Estados a quitarem suas dívidas com a União - é a solução definitiva da dívida não só as de Minas Gerais, como de outros Estados que, historicamente, têm dívidas elevadíssimas e com correção muito superior às suas arrecadações.

"Olha, eu seria omisso se eu ficasse calado diante de tanta barbaridade que está sendo cometida. E eu herdei um Estado arruinado pelo mesmo PT. E eu, quando empresário, em 2015 e 2016, CEO de uma empresa, tive de demitir 2.500 funcionários da maior recessão fabricada por um partido que se chama PT. E eu estou vendo agora a repetição de tudo isso depois de 10 anos", reiterou Zema.

