Trump diz que encontro de representantes comerciais EUA-China será realizado dia 9 em Londres

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 6, que o encontro entre representantes comerciais norte-americanos e chineses ocorrerá em 9 de junho, próxima segunda-feira, em Londres, na Inglaterra.

"Tenho o prazer de anunciar que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, o secretário de Comércio, Howard Lutnick, e o representante de Comério dos EUA, Jamieson Greer, se reunirão com representantes da China no contexto do acordo comercial", escreveu o republicano na Truth Social.