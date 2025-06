Transporte de cargas é essencial para consolidar novos voos do NE para Porto, diz executivo da Azul

Cesar Grandolfo, relações institucionais da Azul, destaca a importância do diálogo com os setores produtivos / Crédito: Irna Cavalcante

Com duas rotas recém-inauguradas para Porto, em Portugal, uma saindo de Recife e outra de Campinas, a Azul Linhas Aéreas vê no transporte de cargas uma estratégia importante para consolidar os novos internacionais e expandir presença no Brasil. A avaliação é do gerente de relações institucionais da Azul, César Grandolfo. "A carga é um pilar fundamental para o sucesso e o equilíbrio dos nossos voos. Não olhamos apenas para os passageiros transportados, mas também para a quantidade de carga que nossos porões carregam. Ela é essencial para dar o equilíbrio financeiro ao voo." Essa abordagem é crucial para o modelo de negócios da Azul, permitindo que rotas de longa distância se tornem mais sustentáveis.



Somente no voo inaugural de Recife para Porto, que iniciou no último dia 4, foram 5 toneladas de frutas exportadas. Número que considerado bem expressivo pela empresa e que deu a dimensão do potencial da demanda do mercado nordestino para Europa.

"Em Recife eu tenho cerca de 70 a 80 voos diários, é hub nosso, ele é absurdamente significativo para a gente, é o maior de uma companhia no Nordeste, só que comparativamente com Campinas, ele tem uma operação menor e ainda assim transportou um volume muito parecido de carga. Então, começar uma operação dessas com esse volume é extremamente relevante," afirmou César.

Voo inaugural da Azul conectando Recife a Porto transportou 5 toneladas de frutas Crédito: Divulgação /Azul Da mesma forma, a expectativa é que o fluxo se intensifique de Portugal para o Brasil, com produtos como vinhos, azeites e outras mercadorias da indústria do Norte do país.

César enfatizou a importância da carga para a viabilidade econômica dos voos. "A carga complementa o voo. Obviamente, queremos conectar o brasileiro a Portugal e o português ao Brasil. É para isso que estamos aqui," disse ele. "Mas, na composição de custos de um voo, o transporte de carga se encaixa perfeitamente. Você já está transportando os passageiros e tem um porão que pode transportar cargas, fazendo com que esse voo seja ainda mais eficiente financeiramente e atendendo aos desejos dos empresários de ambas as pontas."

Ele explica que a decisão da Azul de retomar e expandir as operações no Porto foi impulsionada por uma análise de mercado que indicou uma demanda latente.