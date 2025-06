Tomate e arroz mais baratos fazem cesta básica de Fortaleza recuar em maio

Produto teve a maior redução da pesquisa em maio / Crédito: Carol Kossling/O POVO (1/8/2022)

A cesta básica de Fortaleza apresentou um recuo de 2,42% em maio, quando sete, dos 12 produtos pesquisados, tiveram redução nos preços, segundo calculou o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Com queda nos preços do tomate (12,98%) e tomate (8,3%), o valor para adquirir a cesta básica no mês passado ficou em R$ 728,49. Já o café apontou uma nova alta, de 5,64%, de acordo com o estudo.

Outra alta, de 2,62%, é calculada ante maio de 2024. Neste comparativo, a farinha (-24,04%), o tomate (22,12%) e o feijão (-19,67%) tiveram os preços em queda. Já o café (99,46%), a carne (25,73%) e o óleo (23,43%) puxaram as altas. Fortaleza tem 3ª maior redução do País No País, 15 capitais pesquisadas pelo Dieese tiveram a cesta básica em queda no mês de maio - dentre as quais Fortaleza se destaca como a 3ª de maior redução nos preços. Veja o ranking das cidades São Paulo: R$ 896,15 (-1,44)



Florianópolis: R$ 858,93 (+0,09%)



Rio de Janeiro: R$ 847,99 (-0,20%)



Porto Alegre: R$ 819,05 (-1,82%)



Curitiba: R$ 791,39 (-0,29%)



Campo Grande: R$ 789,42 (-1,95%)



Vitória: R$ 784,96 (-1,12%)



Brasília: R$ 774,33 (-0,19%)



Goiânia: R$ 758,67 (-1,14%)



Belo Horizonte: R$ 733,76 (-2,50%)



Fortaleza: R$ 728,49 (-2,42%)



Belém: R$ 726,38 (+0,02%)



Natal: R$ 645,00 (-1,83%)



João Pessoa: R$ 636,73 (-0,75%)



Recife: R$ 636,00 (-2,56%)



Salvador: R$ 628,97 (-0,50%)



Aracaju: R$ 579,54 (-0,07%) Horas trabalhadas para comer Ao considerar o valor de R$ 1.518 para uma jornada mensal de trabalho

de 220 horas e o valor de R$ 728,49 para a cesta básica em Fortaleza, o Dieese calculou que o trabalhador teve que desprender 105h e 35 minutos de sua jornada de trabalho mensal para conseguir comprar os itens básicos da alimentação no mês.