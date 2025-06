Taxa de desemprego nos EUA permanece em 4,2% em maio e salários avançam acima do esperado

A taxa de desemprego dos EUA permaneceu em 4,2% em maio, repetindo o nível de abril, segundo relatório divulgado pelo Departamento do Trabalho do país nesta sexta-feira (6). O resultado veio em linha com a previsão de analistas compilados pelo Projeções Broadcast.

Já o salário médio por hora aumentou 0,42%, ou US$ 0,15, a US$ 36,24, na comparação mensal de maio. A variação ficou acima da projeção do mercado, de alta de 0,30%. Na comparação anual, houve aumento salarial de 3,87% em maio, também acima do consenso, de ganho de 3,70%.