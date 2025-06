Produção é retomada na fábrica da Solar Coca-Cola, em Maracanaú

A fábrica da Solar Coca-Cola em Maracanaú, Ceará, retomou nesta sexta-feira, 6, a operação de envase após autorização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). A liberação ocorreu após a conclusão de testes que, segundo o Mapa, confirmaram a segurança dos processos produtivos da unidade.

A produção havia sido suspensa preventivamente na quarta-feira, 4, após fiscalização do ministério identificar falhas nos procedimentos de controle de qualidade da fábrica. À época, a Solar informou que a interrupção foi voluntária e que seguia colaborando com as autoridades.