Petróleo fecha em alta e dispara 6% na semana com quadro geopolítico e otimismo com EUA e China

Os contratos futuros de petróleo fecharam esta sexta-feira, 6, em alta, impulsionados pelo renovado otimismo em relação às negociações comerciais entre EUA e China e pela ausência de avanços em direção a um cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia ou a um acordo sobre o programa nuclear com o Irã - fatores que compensaram as preocupações com o aumento da produção pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+).

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para julho subiu 1,91% (US$ 1,21), fechando a US$ 64,58 o barril. O Brent para agosto, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 1,73% (US$ 1,13), para US$ 66,47 o barril. No acumulado da semana, o WTI apresentou alta de 6,23% e o Brent, de 6,15%.