Juros futuros avançam com Treasuries após 'payroll' forte em maio

As taxas de juros negociadas no mercado futuro avançam em toda a curva na manhã desta sexta-feira, 6, com ênfase nos trechos intermediários e longos, ao contrário da dinâmica que predominou nos últimos dias. A principal referência para o momento fica por conta do relatório de empregos "payroll" de maio nos Estados Unidos, que apontou para um mercado de trabalho forte.

De acordo com a ferramenta de projeções do CME Group, o mercado de fato reduziu as apostas para cortes, mas manteve setembro como o mês mais provável para o início do afrouxamento monetário.

Às 9h55, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2026 tinha taxa de 14,925%, ante 14,911% do ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2027 projetava 14,390%, de 14,364%.

A taxa do DI para janeiro de 2029 estava em 13,83%, de 13,79%. No DI para janeiro de 2031, a projeção era de 13,97%, contra 13,91% do ajuste anterior.