Investimentos estaduais crescem quase 230% no 1º bimestre em relação à 2019

O investimento realizada no Ceará nos primeiros dois meses do ano foi de R$ 229,38 milhões / Crédito: FCO FONTENELE

Vale destacar que o montante registrado nesse 1º bimestre de 2025 foi 51% e 9,3% maior do que os de 2019 e 2024, respectivamente. No que concerne às despesas, elas também apresentaram crescimentos, entretanto, o autor do estudo e integrante da Diec, Paulo Araújo Pontes, destacou que o Estado apresentou evidências de que suas contas estão em equilíbrio. Confira as receitas e as despesas capitais e correntes do Ceará 1º bimestre de 2025 Receitas de capital: R$ 315,36 milhões



Despesas de capital: R$ 557,46 milhões



Receitas correntes: R$ 6,79 bilhões



Despesas correntes: R$ 4,83 bilhões 1º bimestre de 2024 Receitas de capital: R$ 251,24 milhões



Despesas de capital: R$ 371,47 milhões



Receitas correntes: R$ 6,21 bilhões



Despesas correntes: $ 3,97 bilhões 1º bimestre de 2019 Receitas de capital: R$ 42,6 milhões



Despesas de capital: $ 247,36 milhões



Receitas correntes: R$ 4,49 bilhões



Despesas correntes: RS 3,08 bilhões

Entrevista com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) | O POVO News Mais notícias de Economia Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo

Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor