Índice da FAO de preços dos alimentos cai em maio, puxado por cereais, açúcar e óleo vegetais

O subíndice de preços dos Cereais registrou média de 109 pontos no mês passado, perda de 2 pontos (1,8%) ante abril e 9,7 pontos (8,2%) abaixo do registrado um ano antes. Segundo a FAO, os preços do milho caíram com a forte concorrência e o aumento da oferta sazonal de Brasil e Argentina, com a colheita de ambos acima do ritmo do ano passado. Expectativas de colheita recorde nos EUA também pesaram.

O Índice de Preços de Alimentos da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) teve média de 127,7 pontos em maio, queda de 1 ponto (0,8%) ante abril. Segundo a FAO, os recuos nos preços de cereais, açúcar e óleo vegetais compensaram os avanços de carnes e lácteos. O índice mensal ficou 7,2 pontos (6%) acima de maio do ano passado, mas permaneceu 32,6 pontos (20,3%) abaixo do pico atingido em março de 2022.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O trigo recuou de forma moderada, com a demanda contida e a melhoria das condições das colheitas no Hemisfério Norte. Chuvas no fim do mês reduziram o risco de seca em partes da Europa, no Mar Negro e nos EUA. Entre outros grãos, os preços do sorgo e da cevada também cederam. Em contraste, o Índice de Preços do Arroz aumentou 1,4% em maio.

O levantamento da FAO também mostrou que o subíndice de preços dos Óleos Vegetais registrou média de 152,2 pontos em maio, recuo de 5,8 pontos (3,7%) ante abril, mas 19,1% acima de maio de 2024. O óleo de palma caiu pelo segundo mês seguido, mantendo um desconto em relação aos óleos concorrentes, em virtude das produções sazonalmente maiores e o avanço da oferta no Sudeste Asiático, disse a FAO.

Os preços do óleo de soja também cederam, pressionados pelo aumento da oferta na América do Sul e pela demanda moderada por matéria-prima para biocombustíveis, particularmente nos EUA. Já o óleo de colza recuou com a perspectiva de melhor oferta na União Europeia, enquanto o óleo de girassol caiu com o enfraquecimento da demanda.

O subíndice de preços da Carne da FAO teve média de 124,6 pontos em maio, alta de 1,6 ponto (1,3%) em relação ao valor de abril e 7,9 pontos (6,8%) ante o nível do ano anterior. Os preços da carne suína aumentaram com a demanda fortalecida e a forte alta nos preços da Alemanha, após o país recuperar o status de livre de febre aftosa.