ICVA: vendas no varejo crescem 1% em maio, na segunda alta mensal consecutiva

As vendas no varejo cresceram 1%, descontada a inflação, em maio, ano ante ano. É o segundo mês consecutivo de alta, aponta o Índice Cielo de Varejo Ampliado (ICVA). Em termos nominais, o crescimento foi de 7%. Os três macrossetores do varejo apresentaram alta: serviços cresceram 2,8%, com destaque para turismo e transporte, bens duráveis e semiduráveis, o aumento foi de 0,8%, principalmente por móveis; e os bens não duráveis viram o faturamento aumentar 0,4%, com principal contribuição de drogarias e farmácias.

O ICVA aponta que o menor preço das passagens aéreas impulsionou o setor de turismo e transportes. Já as drogarias e farmácias se beneficiaram do reajuste dos medicamentos no fim de março, que elevou o tíquete médio. Além disso, Carlos Alves, vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo, destaca que o calendário também foi benéfico ao setor por não ter feriado de Corpus Christi em maio.