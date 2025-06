Emprego industrial tem recuo em abril após 18 meses, mostra CNI

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A avaliação do gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, é de que o indicador reage de forma lenta e gradual ao cenário econômico, o que faz com que a queda mensal de 0,4% seja significativa e reflita a desaceleração da indústria.

"Por causa do aumento da demanda por bens industriais, a produção cresceu e, com isso, o emprego aumentou durante um longo período. Cresceu por 17 meses, parou de crescer em março e caiu em abril. Isso se deve à queda da demanda e da atividade industrial nos últimos meses", disse.

Outros indicadores ligados ao mercado de trabalho industrial tiveram alta expressiva em abril. A massa salarial real subiu 4,4%, revertendo as quedas registradas em fevereiro e em março. Ainda assim, a massa salarial acumula queda de 1,3% no primeiro quadrimestre de 2025 em relação ao último quadrimestre de 2024. O rendimento médio dos trabalhadores da indústria aumentou 5% na passagem de março para abril e também reverte a queda do indicador nos primeiros meses do ano. O rendimento médio segue 2,5% abaixo do patamar do fim do ano passado.

Faturamento e UCI em queda